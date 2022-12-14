З українських морпортів вирушило ще 4 судна "зерновим коридором" — Finance.ua

З українських морпортів вирушило ще 4 судна "зерновим коридором" Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

З морських торгових портів Великої Одеси у середу, 14 грудня, вирушило ще 4 судна з 69,5 тис. тонн агропродукції для країн Азії.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури, передають Українськi Новини.

«Серед них танкери SELINA II, MED PACIFIC з 54 тис. тонн соняшникової олії для Індії. Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно. На них завантажують 665,8 тис. тонн української агропродукції. По „зерновому коридору“ рухається 1 судно під завантаження 63,5 тис. тонн агропродукції. В Босфорі 81 судно очікує на перевірку (61 — на вхід, 20 — на вихід). Ситуація з чергою стабільно важка — РФ так само реєструє не більше 3 суден в день, при необхідних 12», — йдеться в повідомленні.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 554 судна, які експортували 13,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомляли Українськi Новини, 13 грудня з українських морпортів вирушило 8 суден з 238,6 тис. тонн агропродукції.

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