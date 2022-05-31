З травня фіксується рекордний попит на «Доступні кредити 5-7-9%» - Мінекономіки — Finance.ua

З травня фіксується рекордний попит на «Доступні кредити 5-7-9%» - Мінекономіки

З травня фіксується рекордний попит на «Доступні кредити 5-7-9%» - Мінекономіки

З травня існує рекордний запит на пільгове кредитування за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», що свідчить про прагнення підприємців якнайшвидше відновитися.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«З травня ми маємо рекордний запит на пільгове кредитування з боку бізнесу за державною програмою 5-7-9% — щотижня видається кредитів на близько 4 млрд грн. Це свідчить про прагнення підприємців якнайшвидше відновити чи продовжувати свою діяльність, і уряд активно їх в цьому підтримує постійним розширенням і спрощенням умов користування програмою», — повідомив заступник міністра економіки України Олександр Грибан.

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Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері сільського господарства (51,8%), торгівлі та виробництва (22,6%), промислової переробки (14%). Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська області та м. Київ.

З початку дії програми підприємцям вже видано 42 476 кредитів на загальну суму 117,9 млрд грн. Серед них: антикризових кредитів — 58,5 млрд грн, на рефінансування попередньо отриманих кредитів — 26,4 млрд грн., на інвестиційні цілі — 10,3 млрд грн, на антивоєнні цілі — 5,6 млрд грн. Окрім того, понад 17 млрд грн кредитних коштів отримали аграрії на підтримку своєї діяльності.

На сьогодні участь в програмі приймають 42 банки, найбільшу кількість кредитів видали ПриватБанк (17,6 тис.), Ощадбанк (5,3 тис.) та Райффайзен Банк Аваль (3,9 тис.).

Довідка Finance.ua:

програма «Доступні кредити 5-7-9%» дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць з гарантією від Уряду на рівні 80%. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, що дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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