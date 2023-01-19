З січня 2023 року перестає діяти пільга по ПДВ для IT-компаній: що це означає — Finance.ua

З січня 2023 року перестає діяти пільга по ПДВ для IT-компаній: що це означає Сьогодні 08:31 — Особисті фінанси

З січня 2023 року перестає діяти пільга по ПДВ для IT-компаній: що це означає

З 1 січня 2023 року перестає діяти пільга по ПДВ для послуги з постачання програмної продукції (тобто, продажу софта та його оновлень).

Про це пише Telegram-канал «Податковий консультант — все про податки» Олександра Зарайського, передає Ain.ua.

Ця пільга передбачалася п 26-1 підр. 2 р. XX Податкового кодексу України, де йшлося, що «тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції».

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Була ініціатива з продовження цієї пільги, зокрема, в парламенті зареєстрували законопроект № 7611 , який продовжив би звільнення від ПДВ операцій з постачання софта до 1 січня 2028 року. Але цей документ поки що розглядають парламентські комітети.

Пільга з ПДВ діяла для продажу таких послуг:

результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми, а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

копії комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та електронній формі, зокрема у формі коду та посилань для завантаження комп’ютерної програми;

криптографічні засоби захисту інформації.

Податковий консультант зазначає, що з 1 січня 2023 року ці послуги оподатковуються ПДВ.

Разом із тим, він нагадує, що не варто хвилюватись з цього приводу таким платникам податів, що продають IT-товари та послуги (вони і так не мали платити ПДВ):

Платникам єдиного податку, які взагалі не є платниками ПДВ.

Платникам ПДВ (юрособам та ФОП), які надають послуги (здійснюють постачання програмної продукції) іноземним замовникам.

Платникам ПДВ юридичним особам, у кого договори із замовниками передбачають не оплату вартості послуг, а сплату роялті.

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