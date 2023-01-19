З січня 2023 року перестає діяти пільга по ПДВ для IT-компаній: що це означає — Finance.ua
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З січня 2023 року перестає діяти пільга по ПДВ для IT-компаній: що це означає

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З січня 2023 року перестає діяти пільга по ПДВ для IT-компаній: що це означає
З січня 2023 року перестає діяти пільга по ПДВ для IT-компаній: що це означає
З 1 січня 2023 року перестає діяти пільга по ПДВ для послуги з постачання програмної продукції (тобто, продажу софта та його оновлень).
Про це пише Telegram-канал «Податковий консультант — все про податки» Олександра Зарайського, передає Ain.ua.
Ця пільга передбачалася п 26-1 підр. 2 р. XX Податкового кодексу України, де йшлося, що «тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції».
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Була ініціатива з продовження цієї пільги, зокрема, в парламенті зареєстрували законопроект № 7611, який продовжив би звільнення від ПДВ операцій з постачання софта до 1 січня 2028 року. Але цей документ поки що розглядають парламентські комітети.
Пільга з ПДВ діяла для продажу таких послуг:
  • результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми, а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;
  • копії комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та електронній формі, зокрема у формі коду та посилань для завантаження комп’ютерної програми;
  • криптографічні засоби захисту інформації.
Податковий консультант зазначає, що з 1 січня 2023 року ці послуги оподатковуються ПДВ.
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Разом із тим, він нагадує, що не варто хвилюватись з цього приводу таким платникам податів, що продають IT-товари та послуги (вони і так не мали платити ПДВ):
  • Платникам єдиного податку, які взагалі не є платниками ПДВ.
  • Платникам ПДВ (юрособам та ФОП), які надають послуги (здійснюють постачання програмної продукції) іноземним замовникам.
  • Платникам ПДВ юридичним особам, у кого договори із замовниками передбачають не оплату вартості послуг, а сплату роялті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Ain.Ua
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