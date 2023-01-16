Що повинні встигнути зробити ФОПи до кінця січня: крайні дати сплати податків — Finance.ua

Що повинні встигнути зробити ФОПи до кінця січня: крайні дати сплати податків Сьогодні 19:07 — Особисті фінанси

Що повинні встигнути зробити ФОПи до кінця січня: крайні дати сплати податків

В Україні всі фізичні особи-підприємці (ФОП), які самостійно здійснюють господарську діяльність, повинні обов’язково проводити бухгалтерський облік та своєчасно сплачувати податки . Інакше, за несвоєчасну сплату, нараховуватиметься штраф.

Про крайні дати у січні для ФОПів розповів податковий консультант Михайло Смокович у своєму Telegram.

До 19 січня потрібно:

сплатити ЄСВ за ІV квартал 2022 року — 4 422 грн.

Консультант нагадав, що ЄСВ можуть не платити всі ФОПи з березня 2022 року, а також протягом 12 місяців після закінчення воєнного стану. Варто зазначити, що при несплаті ЄСВ, вам не враховуватиметься страховий стаж.

До 20 січня потрібно:

ФОПам 2 групи сплатити ЄП за січень — 1 340 грн;

ФОПам 1 групи сплатити ЄП за січень — 268,40 грн.Експерт зазначив, що єдиний податок ФОП 1 та 2 груп можуть не сплачувати з початку квітня 2022 року і до кінця воєнного стану

ФОПам 3 групи 2% подати декларацію за грудень з Додатком по ЄСВ.

До 30 січня потрібно:

ФОП 3 групи 2% сплатити ЄП за грудень

«І по єдиному податку ФОП 1 та 2 груп і по ЄСВ для всіх ФОП, можливість не платити — це не відтермінування, а можливість взагалі не платити. Та я закликаю всіх, в кого є можливість сплачувати — робити це», — наголошує Смокович.

Які зміни в податковій системі відбулися з початком 2023 року

З 1 січня набув чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік». У ньому зазначено зміни, які стосуються оподаткування доходів ФОП.

Так, на період дії воєнного стану підприємці мають право перейти на спрощену систему оподаткування та сплачувати лише 2% з доходу в якості ЄП.

Але таким ФОПам необхідно слідкувати за надходженнями на рахунок, оскільки у випадку перевищення граничних лімітів відбудеться обов’язковий перехід на загальну систему оподаткування. У такому разі доведеться сплачувати 5% з доходу.

Нагадаємо, що максимальна сума прив’язана до мінімальної заробітної плати, яка у 2023 році дорівнює 6 700 грн. Тож ліміти для ФОПів цьогоріч такі:

річний дохід для платників І групи — 1 118 900 грн;

річний дохід для платників ІІ групи — 5 587 800 грн;

річний дохід для платників ІІІ групи — 7 818 900 грн.

Щодо єдиного податку, то для деяких груп розмір внеску є фіксованим, зокрема для ФОПів І та ІІ груп:

єдиний податок для платників І групи — 268,40 грн;

єдиний податок для платників ІІ групи — 1340 грн.

ФОПи ІІІ групи у 2023 році сплачують відсоток з доходу, який становить:

для неплатників ПДВ — 5%;

для платників ПДВ — 3%;

для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану — 2%.

Варто пам’ятати про необхідність сплачувати Єдиний соціальний внесок. Сума ЄСВ становить 4 422 грн за кожен квартал 2023 року (1 474 грн у розрахунку за кожен місяць).

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