Нафтогаз заробив понад 6 мільярдів гривень — Finance.ua

Нафтогаз заробив понад 6 мільярдів гривень Сьогодні 05:25 — Фондовий ринок

Нафтогаз заробив понад 6 мільярдів гривень

У першому півріччі 2023 року «Нафтогазу» вдалося суттєво покращити свій фінансовий результат: компанія отримала 6,6 млрд грн прибутку, тоді як за аналогічний період минулого року збитки компанії складали 55,3 млрд грн. Водночас, консолідований операційний прибуток за цей самий період сягнув 14 млрд грн.

Як повідомили у пресслужбі компанії, фінансова звітність групи «Нафтогаз» за 6 місяців 2023 року підтверджена незалежною міжнародною аудиторською компанією.

«Основним напрямом діяльності Групи, який не показав прибуток, є сегмент продажу газу. Негативний результат — наслідок постачання природного газу споживачам у межах виконання спеціальних обов’язків (ПСО) за цінами, встановленими державою. Значних покращень фінансових результатів Групи вдалося досягти завдяки ефективній роботі з дебіторською заборгованістю та врегулюванню питання несанкціонованих відборів газу», — йдеться в повідомленні.

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За результатами 2022 року група «Нафтогаз» отримала 37 млрд грн збитків. Як повідомляв голова компанії Олексій Чернишов наприкінці літа 2023 року, компанія очікувала отримати 2 млрд грн прибутку за результатами першого півріччя 2023 року. Очевидно, план вдалося перевиконати.

УНІАН За матеріалами:

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