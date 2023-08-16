З порту Одеси вийшло перше судно після припинення «зернової угоди» — Finance.ua

З порту Одеси вийшло перше судно після припинення «зернової угоди» Сьогодні 10:47 — Аграрний ринок

З порту Одеси вийшло перше судно після припинення «зернової угоди»

У вівторок, 16 серпня, з порту Одеса вийшов контейнеровоз «Joseph Schulte». Він став першим цивільним судном, яке скористалося тимчасовим транспортним коридором, відкритим після виходу росії з «зернової угоди».

Про це повідомляє у Facebook міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«16 серпня 2023 року контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту — понад 30 тисяч тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством», — написав Кубраков.

Зазначається, що коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення росії.

«Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ № 6, тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року», — повідомив міністр.

Він додав, що Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO).

«Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає Росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій», — наголосив Кубраков.

Останній раз судно виходило в рамках «зернової угоди» 16 липня з порту Одеса.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, росія оголосила про свій вихід з «зернової угоди» через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру;

майже через місяць після того, як рф вийшла з «зернової угоди», Україна оголосила про відкриття в Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку рф;



маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.



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