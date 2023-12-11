З початку війни в Україні рекордно збільшилась кількість благодійних організацій (інфографіка) — Finance.ua

З початку війни в Україні рекордно збільшилась кількість благодійних організацій (інфографіка) Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Міжнародний бізнес продовжує роботу в Україні

Від початку війни кількість благодійних організацій зросла аж на 74%. Водночас загальна кількість неприбуткових організацій, до яких входять і благодійні, майже не змінилась.

Про це пише Опендатабот

20 671 — стільки благодійних організацій нараховується в Україні станом на початок грудня 2023 року. Їх кількість зросла на 74% від початку повномасштабної війни.

Водночас загальна кількість неприбуткових організацій майже не змінилась — додалось 1,6 тисяч установ. Це менше за 1% від загальної кількості організацій. Загалом наразі нараховується 208 385 неприбуткових організацій в Україні.

Серед усіх неприбуткових установ найбільше громадських об'єднань — 57 497, або 27,5% від загальної кількості. До початку повномасштабної війни на другому місці були різноманітні «бюджетники», натомість наразі їх посунули об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку — 33 402, або 16,03%. Замикають топ 31 293 неприбуткові бюджетні установи.

Найбільш помітно скоротилась кількість бюджетних установ та творчих спілок — на 27,6% та 26,9% відповідно.

Столиця

Тут зареєстровано найбільше неприбуткових організацій — 11,8% від загальної кількості в країні. Щороку їх кількість зростає. За період повномасштабної війни у столиці додалось понад 4 тисячі таких установ.

Друге місце посідає Львівська область — 7.8%.

На третьому — Дніпропетровщина: 7.3%.

Замикають пʼятірку лідерів Одеська та Київська області, 5.8% та 5% відповідно.

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