З початку року великий бізнес сплатив майже ₴60 мільярдів податків — Finance.ua

З початку року великий бізнес сплатив майже ₴60 мільярдів податків
У січні-квітні 2023 року від великих платників податків до бюджету надійшло 59,9 млрд грн.
Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
«Протягом січня-квітня 2023 року платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків забезпечено збір платежів до державного бюджету в розмірі 59,9 млрд гривень», — ідеться в повідомленні.
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Зазначається, що надходження від підприємств, що обслуговуються Центральним управлінням, за результатами чотирьох місяців цього року становили 24% всіх надходжень до загального фонду державного бюджету.
У розрізі основних податків приріст порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів — на 73,9% (+1,8 млрд грн) та по акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів — на 17,9% (+77,3 млн грн).
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