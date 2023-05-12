З початку року Україна експортувала товарів на $13,3 мільярда - Держмитслужба — Finance.ua
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З початку року Україна експортувала товарів на $13,3 мільярда - Держмитслужба

Казна та Політика
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З початку року Україна експортувала товарів на $13,3 мільярда - Держмитслужба
З початку року Україна експортувала товарів на $13,3 мільярда - Держмитслужба
Упродовж січня — квітня 2023 року Україна експортувала товарів на 13,3 млрд дол., в тому числі у квітні - майже на 3,04 млрд дол.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Згідно з оприлюдненими даними, з початку року українські товаровиробники експортували продукції на 13,334 млрд дол., в тому числі у квітні - на 3,036 млрд дол. Порівняно з минулорічним показником обсяг експорту зменшився на 20%.
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Обсяг імпорту у грошовому вимірі за січень — квітень становив 20,342 млрд дол. (у квітні - 4,806 млрд дол.). Це на 21% більше від показника за звітний період минулого року.
Сальдо зовнішньоекономічної діяльності упродовж січня — квітня 2023 року сягнуло -7,007 млрд дол. проти -252 млн дол. рік тому.
У структурі експорту та імпорту переважну частку займають країни ЄС — відповідно, 62% та 52%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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