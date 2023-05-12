З початку року Україна експортувала товарів на $13,3 мільярда - Держмитслужба — Finance.ua

З початку року Україна експортувала товарів на $13,3 мільярда - Держмитслужба Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

З початку року Україна експортувала товарів на $13,3 мільярда - Держмитслужба

Упродовж січня — квітня 2023 року Україна експортувала товарів на 13,3 млрд дол., в тому числі у квітні - майже на 3,04 млрд дол.

Згідно з оприлюдненими даними, з початку року українські товаровиробники експортували продукції на 13,334 млрд дол., в тому числі у квітні - на 3,036 млрд дол. Порівняно з минулорічним показником обсяг експорту зменшився на 20%.

Обсяг імпорту у грошовому вимірі за січень — квітень становив 20,342 млрд дол. (у квітні - 4,806 млрд дол.). Це на 21% більше від показника за звітний період минулого року.

Сальдо зовнішньоекономічної діяльності упродовж січня — квітня 2023 року сягнуло -7,007 млрд дол. проти -252 млн дол. рік тому.

У структурі експорту та імпорту переважну частку займають країни ЄС — відповідно, 62% та 52%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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