З початку року кіберполіція України викрила понад 600 пов’язаних з криптовалютами злочинів — Finance.ua

З початку року кіберполіція України викрила понад 600 пов’язаних з криптовалютами злочинів Сьогодні 05:23 — Фінтех і Картки

З початку року кіберполіція України викрила понад 600 пов’язаних з криптовалютами злочинів

Представники української кіберполіції з початку 2022 року розслідували понад 600 справ, пов’язаних із використанням криптовалют.

Про це розповів начальник управління оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел департаменту кіберполіції Євгеній Панченко.

За його словами, в більшості випадків зловмисники використовували цифрові активи для приховування та відмивання отриманих злочинним шляхом доходів, а також торгівлі нелегальними товарами у даркнеті.

«Криптовалюта дає великі можливості для розвитку економіки, втім зловмисники також вдало користуються перевагами цього інструменту», — сказав Панченко.

Про це він розповів в межах семінару, організованому ОБСЄ та Управлінням ООН з наркотиків та злочинності (UNODC). Учасники зустрічі обговорювали правову базу різних країн щодо віртуальних активів, а також міжнародний досвід їхнього арешту і конфіскації та процедури продажу конфіскованих цифрових валют.

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