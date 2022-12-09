З початку року кіберполіція України викрила понад 600 пов’язаних з криптовалютами злочинів — Finance.ua
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З початку року кіберполіція України викрила понад 600 пов’язаних з криптовалютами злочинів

Фінтех і Картки
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З початку року кіберполіція України викрила понад 600 пов’язаних з криптовалютами злочинів
З початку року кіберполіція України викрила понад 600 пов’язаних з криптовалютами злочинів
Представники української кіберполіції з початку 2022 року розслідували понад 600 справ, пов’язаних із використанням криптовалют.
Про це розповів начальник управління оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел департаменту кіберполіції Євгеній Панченко.
За його словами, в більшості випадків зловмисники використовували цифрові активи для приховування та відмивання отриманих злочинним шляхом доходів, а також торгівлі нелегальними товарами у даркнеті.
«Криптовалюта дає великі можливості для розвитку економіки, втім зловмисники також вдало користуються перевагами цього інструменту», — сказав Панченко.
Про це він розповів в межах семінару, організованому ОБСЄ та Управлінням ООН з наркотиків та злочинності (UNODC). Учасники зустрічі обговорювали правову базу різних країн щодо віртуальних активів, а також міжнародний досвід їхнього арешту і конфіскації та процедури продажу конфіскованих цифрових валют.

Криптовалюти та шахрайство

За матеріалами:
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