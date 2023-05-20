З початку 2023 року найбільше відділень в Україні закрили приватні та іноземні банки — Finance.ua
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З початку 2023 року найбільше відділень в Україні закрили приватні та іноземні банки

Фондовий ринок
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З початку 2023 року найбільше відділень в Україні закрили приватні та іноземні банки
З початку 2023 року найбільше відділень в Україні закрили приватні та іноземні банки
У І кварталі 2023 року кількість структурних підрозділів банків незначно скоротилася. Найбільше відділень закрили приватні та іноземні фінустанови, нові філії відкривали переважно приватні банки.
Про це свідчить Огляд банківського сектору НБУ (I квартал 2023 року).
За даними НБУ, загалом за квартал кількість підрозділів зменшилася на 144, найбільше скорочення відбулося в Києві.
З початку 2023 року найбільше відділень в Україні закрили приватні та іноземні банки
Кількість активних платіжних карток за I квартал зросла на 2% до 47,2 млн. У І кварталі ПриватБанк та приватні банки були лідерами зростання їхньої кількості.
З початку 2023 року найбільше відділень в Україні закрили приватні та іноземні банки
За даними НБУ, мережа POS-терміналів відновлюється третій квартал поспіль та зросла до 374 тисяч. У І кварталі найбільшим приріст був у ПриватБанку та приватних банків (+9,1 тис. та +1,6 тис. відповідно). Державні банки дещо скоротили кількість терміналів.
З початку 2023 року найбільше відділень в Україні закрили приватні та іноземні банки
Мережа банкоматів розширилася на 0,3 тис. до 28,6 тис., але на 5 тис. менша, ніж до війни.
З початку 2023 року найбільше відділень в Україні закрили приватні та іноземні банки
Нагадаємо, найбільш прибутковим українським банком в січні - березні 2023 року став ПриватБанк, який заробив 16,04 млрд грн. Найбільший збиток в цей період отримав Мотор-Банк — 25,4 млн грн.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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