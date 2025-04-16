З Одеси до Києва запустять додатковий поїзд на великодні свята — Finance.ua

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З Одеси до Києва запустять додатковий поїзд на великодні свята

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З Одеси до Києва запустять додатковий поїзд на великодні свята
З Одеси до Києва запустять додатковий поїзд на великодні свята
З нагоди великодніх свят з Одеси до Києва та у зворотному напрямку 18 і 21 квітня курсуватиме додатковий поїзд № 265/266 Київ — Одеса — Київ.
Його призначили, аби пасажирам було більш зручно спланувати святкові подорожі.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Із Києва поїзд вирушатиме о 08:33, а в Одесу прибуватиме о 18:08. Час відправлення з Одеси до столиці — 10:28, а прибуття до Києва — 21:15.
У пресслужбі Укрзалізниці зазначають, що цей потяг стане у пригоді не лише киянам і одеситам, а й мешканцям Вінниці, Жмеринки, Подільська, Роздільної, Кодими, Рудниці, Вапнярки й Козятина, адже на цих станціях будуть зупинки.
За матеріалами:
Finance.ua
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