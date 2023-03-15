З наступного тижня у низці регіонів можна завершувати опалювальний сезон — Герус — Finance.ua
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З наступного тижня у низці регіонів можна завершувати опалювальний сезон — Герус

Особисті фінанси
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З наступного тижня у низці регіонів можна завершувати опалювальний сезон — Герус
З наступного тижня у низці регіонів можна завершувати опалювальний сезон — Герус
З початку наступного тижня у низці регіонів можна завершувати опалювальний сезон через потепління.
Про це заявив голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус.
«В Україну поступово приходить тепла весняна погода. З огляду на прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та заощадити енергоресурси, у тому числі газ», — написав нардеп.
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Герус зазначив, що внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії, збільшуються денні профіцити, оскільки зростає генерація сонячних електростанцій.
«Водночас через пошкодження мереж обмеження подачі електроенергії в останні дні були у Києві, Харкові, Житомирі, Одесі. Це ще раз підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації: електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У разі міст — це дахи будинків, які можуть використовуватись для СЕС», — додав він.
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У Нафтогазі вважають, що, попри те, що нині Україна забезпечена достатньою кількістю природного газу, опалювальний сезон таки хотілося б закінчити якомога раніше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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