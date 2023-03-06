Україна виходить з опалювального сезону з профіцитом потужності та вже готується до наступного ОС — Finance.ua

Україна виходить з опалювального сезону з профіцитом потужності та вже готується до наступного ОС Сьогодні 14:23 — Енергетика

росія задіяла безпрецедентні сили, сподіваючись залишити українців протягом зими 2022-2023 рр. без світла, водо- та теплопостачання та із зруйнованою енергетикою. Плани ворога зазнали краху, і на завершення опалювального сезону Україна виходить з профіцитом потужності, з достатніми запасами газу та вугілля, а головне — досвідом та підтримкою потужної міжнародної коаліції.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Через такі безпрецедентні в сучасній історії терористичні атаки в енергосистемі України виник дефіцит генеруючої і трансформаторної потужності. У найбільш критичний період кількість відключених споживачів перевищувала 13,5 млн точок обліку — це понад 80% абонентів», — повідомив міністр.

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Проте, незважаючи на ці руйнування, українські енергетики змогли зберегти енергосистему цілісною, забезпечити основні потреби об’єктів критичної інфраструктури і черговість електропостачання для всіх інших категорій споживачів: «Колапсу, на який так сподівався ворог, не сталося», — наголосив Герман Галущенко.

Міністр підкреслив, що вже 21 день поспіль в енергосистемі забезпечується баланс попиту і пропозиції без обмежень споживачів. Це було досягнуто за рахунок дострокового завершення ремонтів на енергоблоках АЕС, оперативного відновлення низки енергоблоків теплової генерації, сприятливих метеорологічних умов, зростання виробництва електричної енергії на ГЕС та збільшення генерації на сонячних електростанціях.

«Ми виходимо із складної зими повністю забезпечені паливом — станом на 03.02.2023 запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становлять 1160 тис. т. Це на 375 тис. тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Запаси природного газу в підземних сховищах України складають 9,7 млрд м3 (близько до торішніх обсягів)», — зазначив Герман Галущенко.

Вже почалася підготовка до наступного опалювального сезону. Зокрема проводяться ремонти пошкоджених генеруючих потужностей, які доцільно відновлювати. Здійснюється відновлення системи передачі і систем розподілу, реалізуються проєкти з будівництва малої газової генерації, розосередженої по населених пунктах і окремих споживачах.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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