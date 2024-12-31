З чого почати пошук роботи в Європі для працевлаштування за кордоном — Finance.ua

З чого почати пошук роботи в Європі для працевлаштування за кордоном Сьогодні 13:22 — Особисті фінанси

З чого почати пошук роботи в Європі для працевлаштування за кордоном

У більшості країн ЄС офіційно працевлаштовано від 40% до 60% українців зі статусом тимчасового захисту. Але далеко не всі з них задоволені з умовами праці та виплатами від роботодавців.

Про це пише Visit Ukraine Today.

Які документи потрібно підготувати для легального працевлаштування за кордоном

Для легального працевлаштування за кордоном необхідно зібрати чималий пакет документів. Перелік може змінюватися залежно від обраної країни та посади.

Стандартний пакет документів включає:

закордонний (біометричний) паспорт з достатнім терміном дії;

ксерокопії паспорта громадянина Україна та ІПН;

робоча віза.

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Також можуть знадобитися рекомендаційні листи та резюме, нотаріально завірена трудова книжка, дипломи, довідка про відсутність судимостей, а також медична страховка. Всі документи необхідно перекласти мовою тієї країни, куди ви плануєте виїжджати.

Які країни ЄС пропонують найкращі умови для працевлаштування українців

За даними Європейської комісії , українцям найпростіше працевлаштуватися у наступних містах:

Прага, Чехія;

Клуж-Напока, Румунія;

Мюнхен та Гамбург, Німеччина;

Братислава, Словаччина;

Осло, Норвегія;

Стокгольм, Швеція;

Варшава, Польща;

Софія, Болгарія;

Таллінн, Естонія.

А найперспективнішими містами з найкращими вакансіями для українських біженців назвали Гамбург, Мюнхен, Братиславу, Осло, Стокгольм,. Прагу та Варшаву.

Знайти роботу в Італії, Іспанії та Греції буде досить складно.

Як безпечно працевлаштуватися за кордоном?

Безпечне працевлаштування за кордоном є цілком досяжним, якщо розуміти нюанси міжнародного ринку праці та уважно ставитися до офіційних документів. Перш за все, варто ретельно перевірити трудовий договір. У ньому мають бути зазначені права та обов’язки працівника, характеристики майбутньої посади та вимоги до професійних навичок. Дуже важливо, щоб договір містив інформацію про заробітну плату, графік виплат, тривалість співпраці, деталі проживання та можливі додаткові витрати.

Зверніть увагу, що трудова угода за кордоном повинна укладатися безпосередньо з роботодавцем, а не з посередником. Якщо ви користуєтеся послугами агентств із працевлаштування, запевніться в наявності ліцензії Міністерства праці та переконайтеся, що воно має офіційну реєстрацію. Ніколи не проводьте жодних оплат, доки не ознайомитеся з повним змістом договору.

Не нехтуйте відгуками: пошукайте коментарі колишніх працівників, котрі могли співпрацювати з конкретним роботодавцем чи посередником. Занадто позитивні або надто негативні відгуки слід розглядати обережно, адже їх можуть публікувати зацікавлені сторони.

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Якщо залишаються сумніви, краще зв’язатися з посольством держави, де плануєте працювати. Поцікавтеся, чи видаються для українців робочі візи, які документи треба підготувати, і скільки часу триває оформлення. Перед виїздом надайте рідним та друзям деталі про ваше місце перебування, терміни роботи й контакти. Зробіть копії усіх важливих документів та ніколи не передавайте паспорт стороннім особам, крім працівників прикордонної служби.

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