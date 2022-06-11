З Чехії в Україну з 11 червня запускають регулярний поїзд — Finance.ua

З Чехії в Україну з 11 червня запускають регулярний поїзд

Вчора 07:19 — Фондовий ринок

Регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом запускають з 11 червня. Перевізник RegioJet з Чехії цим рішення відреагував на підвищення попиту з боку українців.

«Перевізник повторює маршрут проходження гуманітарних поїздів, які відбувають з Праги в Перемишль. Місто, розташоване на кордоні з Україною, приймало біженців і гуманітарну допомогу з початку агресії росії проти України», — йдеться в повідомленні.

Вартість квитка. Українці зможуть купити квиток з Праги до Львова за 229 крон, а це приблизно 294 гривні, а до Києва — 639 крон, а це приблизно 820 гривень.

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