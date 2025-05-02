ТАС Тігіпка починає будівництво заводу з виробництва соків у Чернівецькій області — Finance.ua
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ТАС Тігіпка починає будівництво заводу з виробництва соків у Чернівецькій області

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ТАС Тігіпка починає будівництво заводу з виробництва соків у Чернівецькій області
ТАС Тігіпка починає будівництво заводу з виробництва соків у Чернівецькій області
У селі Коболчин, що на Сокирянщині, розпочинається будівництво заводу з виробництва концентрованих соків «Інтерджус Буковина».
Про це повідомив голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко на своїй сторінці у Telegram.
У повідомленні сказано, що нове підприємство зможе переробляти до 1,5 тисячі тонн фруктової сировини щодоби.
Основна продукція — концентрований яблучний сік, а також соки з місцевих ягід: малини, вишні, черешні, слив тощо.
Сировину для виробництва планують закуповувати переважно у фермерських господарств Чернівецької області та сусідніх регіонів, що стане додатковою підтримкою для сільгоспвиробників.
Проєкт у рамках індустріального парку площею майже 12 гектарів.
До складу інфраструктури увійдуть складські приміщення, очисні й сушильні споруди, адміністративні будівлі, а також під’їзні дороги.
Координацією усіх етапів займається ініціативна кампанія «Фруктова індустрія».
Окрім основної продукції, завод вироблятиме біогаз, отриманий у процесі переробки фруктів.
Його планують використовувати для обігріву місцевих будівель, що стане екологічним та енергоефективним рішенням для громади.
Запуск виробництва заплановано до кінця поточного року.
Наразі тривають підготовчі роботи — оформлення документації, реєстрація та отримання відповідних дозволів.
Очікується, що проєкт створить близько 150 робочих місць і забезпечить стабільні надходження до місцевого бюджету.
За даними YouControl, компанія «Інтерджус Буковина» входить до структури групи «ТАС».
Кінцевим бенефіціарним власником є Сергій Тігіпко.
У квітні Сергій Тігіпко опосередковано придбав 100% акцій «Ідея Банку».
За матеріалами:
Українські Новини
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