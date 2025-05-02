Електричний кросовер Volvo EX30 почали випускати у Бельгії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Електричний кросовер Volvo EX30 почали випускати у Бельгії

Фондовий ринок
46
Електричний кросовер Volvo EX30 почали випускати у Бельгії
Електричний кросовер Volvo EX30 почали випускати у Бельгії
Масове виробництво компактних електричних кросоверів Volvo EX30 стартувало на автозаводі в Генті у Бельгії.
Рішення про перенесення розширення виробництва з Китаю до Європи було ухвалено у 2023 році та обійшлося Volvo у 200 млн євро інвестицій на модернізацію бельгійського підприємства. Окрім запуску нової електромобільної платформи на заводі у Генті було модернізовано виробництво акумуляторів та дверей.
На лінії, де випускають найпопулярніший у Європі кросовер бренду, встановлено 600 роботів, частина з яких була закуплена під проект, а частина пройшла модернізацію. Додатково на підприємстві, що випускає моделі EX40, EC40, XC40 і V60, було відкрито 350 робочих місць. Завод у Генті залишився єдиним автопідприємством у Бельгії після зупинки заводу Audi у Брюсселі.
Електромобіль EX30 минулого року став бестселером на європейському ринку, тому своєчасна локалізація в Європі дозволить Volvo Cars задовольнити попит на модель та прискорити постачання. До кінця року на заводі в Генті розпочнуть випуск і позашляхової версії електромобіля EX30 Cross Country.
За матеріалами:
Autogeek
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems