Електричний кросовер Volvo EX30 почали випускати у Бельгії — Finance.ua

Електричний кросовер Volvo EX30 почали випускати у Бельгії Сьогодні 19:45 — Фондовий ринок

Електричний кросовер Volvo EX30 почали випускати у Бельгії

Масове виробництво компактних електричних кросоверів Volvo EX30 стартувало на автозаводі в Генті у Бельгії.

Рішення про перенесення розширення виробництва з Китаю до Європи було ухвалено у 2023 році та обійшлося Volvo у 200 млн євро інвестицій на модернізацію бельгійського підприємства. Окрім запуску нової електромобільної платформи на заводі у Генті було модернізовано виробництво акумуляторів та дверей.

На лінії, де випускають найпопулярніший у Європі кросовер бренду, встановлено 600 роботів, частина з яких була закуплена під проект, а частина пройшла модернізацію. Додатково на підприємстві, що випускає моделі EX40, EC40, XC40 і V60, було відкрито 350 робочих місць. Завод у Генті залишився єдиним автопідприємством у Бельгії після зупинки заводу Audi у Брюсселі.

Електромобіль EX30 минулого року став бестселером на європейському ринку, тому своєчасна локалізація в Європі дозволить Volvo Cars задовольнити попит на модель та прискорити постачання. До кінця року на заводі в Генті розпочнуть випуск і позашляхової версії електромобіля EX30 Cross Country.

Autogeek За матеріалами:

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