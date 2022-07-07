З 7 липня Нова пошта Глобал змінює тарифи на міжнародну доставку: тарифи (інфографіка) — Finance.ua

З 7 липня Нова пошта Глобал змінює тарифи на міжнародну доставку: тарифи (інфографіка) Вчора 17:26 — Фондовий ринок

З 7 липня 2022 року Нова пошта Глобал змінює тарифи на міжнародні відправлення та доставку з міжнародних інтернет-магазинів.

Перша зміна - термін дії акційної послуги «Речі з дому за кордон» подовжено із знижками від 30% до 75%. Клієнти можуть відправляти особисті речі у 25 країн Європи, а розмір знижки залежить від зони доставки, до якої входить країна.

Увесь перелік 25 країн та їх зонування можна дізнатись за цим посиланням

Нагадуємо також щодо списку небезпечних, заборонених та таких, що не приймаються до транспортування відправлень, та можливого нарахування митних платежів, в країнах Євросоюзу, для отримувача при оголошеній вартості відправлення понад 44 євро.



Друга зміна — тариф на доставку особистих речей в рамках послуги «Речі з дому за кордон» в Польщу зменшився на 33%. Так, доставка відправлення з України до Польщі складатиме:

до 2 кг — 600 гривень замість 800 грн.,

до 10 кг — 900 гривень замість 1200 грн.,

до 30 кг — 1500 гривень замість 2000 грн.,

до 70 кг - 3000 гривень

Третя зміна - у зв’язку зі здорожчанням пального вдвічі, у тому числі й авіа пального, тариф на «Глобальну доставку» в/із США підвищується на 20%, з інших країн і територій світу — на 10%.

Так, доставка відправлення вагою 0.5 кг зі США коштуватиме 840 грн., а з іншої країни світу — від 1100 грн (в залежності від країни).

Доставка документів вагою до 0,5 кг в США становитиме — 720 грн., а в іншу країну світу — від 880 грн.

Нагадаємо, що розрахувати вартість доставки можна самостійно на сайті за допомогою спеціального калькулятора: https://novaposhta.ua/calculatorinternational

Четверта зміна — тариф на доставку відправлень із міжнародних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping вагою 0,5 кг збільшиться на 1-2 долари залежно від країни. Тариф на посилки із США збільшується на 2 доларири в середньому у всіх вагових категоріях.

Відтак доставка відправлення із інтернет-магазину вагою 0,5 кг становитиме:

Із США та Англії — 7 доларів,

з Польщі, Німеччини, Іспанії та Франції — 5 доларів,

з Італії та Туреччини — 6 доларів.

Нові тарифи набудуть чинності з 7 липня 2022 р.

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