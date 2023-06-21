З 21 червня в Україні змінюються умови провадження охоронної діяльності — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З 21 червня в Україні змінюються умови провадження охоронної діяльності

Казна та Політика
24
З 21 червня в Україні змінюються умови провадження охоронної діяльності
З 21 червня в Україні змінюються умови провадження охоронної діяльності
Відсьогодні, 21 червня, охоронною діяльністю в Україні зможуть займатися виключно особи, які перебувають у військовому резерві та мають відстрочку від призову, або не підлягають призову під час мобілізації.
Це передбачають положення постанови Кабінету Міністрів від 18 квітня 2023 року № 341, які набирають чинності 21 червня.
Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності доповнені двома пунктами щодо персоналу охорони. Зокрема — щодо переліку документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності. Так, відтепер має подаватися:
  • Документ, який підтверджує проходження кандидатом служби у військовому резерві і перебування у військовому оперативному резерві територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини), що зазначені у військовому квитку, контракті, довідці з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (додається копія відповідного документа), крім осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.
  • Копія військового квитка, контракту або довідка, що підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Або довідка про те, що особа за станом здоров’я не може бути призвана на військову службу.
Якщо таких документів не буде надано, здобувачам ліцензії буде просто відмовлено у в її видачі.
Щодо діючих ліцензіатів, документ не містить вимог відзвітувати, що їх персонал отримав необхідні довідки. Йдеться лише про прийом на роботу нових співробітників.

Куди інвестувати військовослужбовцям

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.