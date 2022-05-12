З 12 травня поліція у Польщі ретельно перевірятиме водіїв: кого це стосується — Finance.ua
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З 12 травня поліція у Польщі ретельно перевірятиме водіїв: кого це стосується

Вчора 06:55Особисті фінанси
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У четвер, 12 травня, на дорогах Польщі з’явиться більше офіцерів. Саме цього дня поліція в цілій країні розпочне загальнонаціональну акцію «Незахищені учасники руху». Правоохоронці націлені виявити «слабке місце» водіїв.
Поліцейські в першу чергу перевірять поведінку водіїв щодо пішоходів, велосипедистів, користувачів скутерів та інших двоколісних транспортних засобів. Тому слід очікувати патрулювання поблизу пішохідних переходів, велосипедних маршрутів, велосипедних доріжок або на вулицях і маршрутах, де є частий рух двоколісних транспортних засобів.
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Хоча положення про пріоритет пішоходів були змінені ще 1 червня 2021 року, наслідки цієї поправки досі є дискусійними.

Основні види правопорушень та штрафи:

  • ненадання дороги пішоходу на пішохідному переході або в’їзд на нього — 1500 зл.;
  • якщо водій транспортного засобу, що повертає на поперечну дорогу, не уступив дорогу пішоходу, який переходить дорогу на перехресті, на яке той виїжджає — 1500 зл.;
  • ненадання дороги пішоходам при переході тротуару або пішохідної доріжки або під час руху на площі, де рух пішоходів і транспортних засобів відбувається на одній поверхні — 1500 зл.;
  • ненадання дороги пішоходам при їзді заднім ходом — 1500 зл.;
  • ненадання дороги пішоходам водієм транспортного засобу в мікрорайоні — 1500 зл.;
  • якщо водій не зупинив транспортний засіб для того, щоб особа з інвалідністю або особа з обмеженими фізичними можливостями могла перетнути дорогу за спеціальним знаком — 1500 зл.;
  • обгін транспортного засобу на пішохідному переході — 1500 зл.;
  • обгін транспортного засобу, який рухався в тому ж напрямку, але зупинився, щоб дати дорогу пішоходу — 1500 зл.;
  • порушення заборони на проїзд уздовж тротуару або пішохідного переходу — 1500 зл.;
  • порушення обов’язку зупинити транспортний засіб у такому місці та на такий час, щоб забезпечити вільний доступ пішоходам до транспортних засобів громадського транспорту — за відсутності острівця для пасажирів на зупинці — 1500 зл.
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За матеріалами: inpoland
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