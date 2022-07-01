З 11 липня заборонено будь-яке куріння у громадських місцях — Finance.ua

З 11 липня заборонено будь-яке куріння у громадських місцях
11 липня цього року набирають чинності норми, згідно з якими куріння електронних сигарет та засобів нагріву тютюну у громадських місцях буде заборонено.
Про це розповіла народний депутат Лада Булах у Facebook
Вже з 11 липня почне працювати норма про заборону куріння пристроїв для нагрівання тютюну в певних місцях на рівні з сигаретами, електронними сигаретами та кальянами.
Курити звичайні та електронні сигарети буде заборонено:
- у ліфтах та таксофонах;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів;
- у приміщеннях та на території спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури та спорту;
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
- у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
- у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
- у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
- у приміщеннях готелів та засобів розміщення громадян;
- у приміщеннях гуртожитків;
- на дитячих майданчиках;
- у місцях загального використання житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі таксі;
- на вокзалах та станціях;
- на зупинках маршрутних транспортних засобів.
Забороняється також куріння електронних сигарет в аеропортах крім спеціально відведених для цього місць.
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