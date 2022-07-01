З 11 липня заборонено будь-яке куріння у громадських місцях — Finance.ua
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З 11 липня заборонено будь-яке куріння у громадських місцях

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11 липня цього року набирають чинності норми, згідно з якими куріння електронних сигарет та засобів нагріву тютюну у громадських місцях буде заборонено.
Про це розповіла народний депутат Лада Булах у Facebook
Вже з 11 липня почне працювати норма про заборону куріння пристроїв для нагрівання тютюну в певних місцях на рівні з сигаретами, електронними сигаретами та кальянами.
Курити звичайні та електронні сигарети буде заборонено:
  • у ліфтах та таксофонах;
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів;
  • у приміщеннях та на території спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури та спорту;
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  • у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
  • у приміщеннях готелів та засобів розміщення громадян;
  • у приміщеннях гуртожитків;
  • на дитячих майданчиках;
  • у місцях загального використання житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі таксі;
  • на вокзалах та станціях;
  • на зупинках маршрутних транспортних засобів.
Забороняється також куріння електронних сигарет в аеропортах крім спеціально відведених для цього місць.
За матеріалами:
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