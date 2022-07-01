З 11 липня заборонено будь-яке куріння у громадських місцях — Finance.ua

З 11 липня заборонено будь-яке куріння у громадських місцях Вчора 21:00 — Особисті фінанси

11 липня цього року набирають чинності норми, згідно з якими куріння електронних сигарет та засобів нагріву тютюну у громадських місцях буде заборонено.

Про це розповіла народний депутат Лада Булах у Facebook

Вже з 11 липня почне працювати норма про заборону куріння пристроїв для нагрівання тютюну в певних місцях на рівні з сигаретами, електронними сигаретами та кальянами.

Курити звичайні та електронні сигарети буде заборонено:

у ліфтах та таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях та на території спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури та спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального використання житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі таксі;

на вокзалах та станціях;

на зупинках маршрутних транспортних засобів.

Забороняється також куріння електронних сигарет в аеропортах крім спеціально відведених для цього місць.

Апостроф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.