З 1 вересня в Україні починає діяти закон про лобіювання: що це означає — Finance.ua

З 1 вересня в Україні починає діяти закон про лобіювання: що це означає

42
З 1 вересня 2025 року в Україні набуде чинності Закон «Про лобіювання». Також запрацює Реєстр прозорості, який веде НАЗК. Усі, хто впливає на рішення влади в інтересах клієнтів, повинні зареєструватися у відкритій базі та двічі на рік звітувати про діяльність і фінанси.
Про це розповіла зазначила Анастасія Єзерська, керівниця відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики НАЗК.

Що вважатиметься лобіюванням

Лобіюванням буде вважатися діяльність, якщо одночасно є:
  • вплив на орган влади чи посадовця;
  • комерційний інтерес;
  • об’єкт лобіювання (посадова особа або орган);
  • предмет — нормативно-правовий акт.
Не вважатиметься лобіюванням журналістика, участь у консультаціях і слуханнях, адвокація без комерційного інтересу чи безоплатні звернення громадян.

Як працюватиме Реєстр прозорості

Щоб стати суб’єктом лобіювання, потрібно буде дані онлайн, пройти автентифікацію через КЕП, зазначити сферу діяльності та джерела фінансування.
У публічній частині Реєстру буде доступна статистика: хто найактивніший, які сфери найпопулярніші та кого лобіюють найбільше.
Кожні пів року лобісти звітуватимуть про клієнтів, предмети та об’єкти лобіювання, витрати, зустрічі з посадовцями, внески до партій чи виборчих фондів.
НАЗК зможе контролювати дотримання закону, надавати роз’яснення та виносити приписи у разі порушень.

Як це вплине на комунікаційників

Закон змінить роботу PR- та GR-команд. Публічні заяви спікерів, колонки або участь у дискусіях можуть розцінюватися як лобіювання, якщо мають ознаки впливу на владу з комерційним інтересом.
Навіть матеріали у медіа можуть стати підставою для перевірок.
Якщо певні меседжі компанії регулярно повторюються, мають на меті вплив на рішення органів влади та передбачають бізнес-інтерес, це може розцінюватися як лобіювання.
Бізнес поки має більше питань, ніж відповідей, але готовий до змін.
Бізнес
