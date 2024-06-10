З 1 травня транспорт має використовувати біопаливо на рівні не менше 5% — Finance.ua
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З 1 травня транспорт має використовувати біопаливо на рівні не менше 5%

Технології&Авто
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З 1 травня транспорт має використовувати біопаливо на рівні не менше 5%
З 1 травня транспорт має використовувати біопаливо на рівні не менше 5%
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 3356-д щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«Рада ухвалила законопроєкт № 3356-д щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту. З 01 травня 2025 року буде обовʼязковий компонент у біопалива на рівні не менше 5%», — написав народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Йдеться про використання біобутанолу, біогазу, біодизелю, біоетанолу, біоводню тощо.
За матеріалами:
Kosatka.Media
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