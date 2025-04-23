З 1 травня ціни на квитки Invest Talk Summit зростуть: встигніть придбати вигідно! — Finance.ua

З 1 травня ціни на квитки Invest Talk Summit зростуть: встигніть придбати вигідно! Сьогодні 10:10

З 1 травня ціни на квитки Invest Talk Summit зростуть: встигніть придбати вигідно!

придбати квиток за вигідною ціною, адже з 1 травня вартість зросте як для офлайн, так і для онлайн-участі. Не відкладайте рішення, яке може зекономити ваш бюджет. Чудові інвестиції починаються з вигідних рішень. А зараз — саме та мить, адже головна інвестиційна конференція цієї весни Invest Talk Summit вже скоро. Не пропустіть можливість, адже з 1 травня вартість зросте як для офлайн, так і для онлайн-участі. Не відкладайте рішення, яке може зекономити ваш бюджет.

Як отримати подвійну вигоду? Для усіх охочих відвідати захід діють Для усіх охочих відвідати захід діють спеціальні знижки у разі придбання одночасно більше, ніж одного квитка

купуйте два квитка — отримуйте знижку -10%,

купуйте три — отримуйте -15%,

а за купівлю чотирьох і більше — знижка -20%.

Запрошуйте друзів, колег та партнерів, інвестуйте у знання та отримуйте максимум від інвестиційної конференції. Учасники бойових дій можуть відвідати конференцію безкоштовно ( за умови попередньої реєстрації ).

Чому варто йти на Invest Talk Summit 2025?

Це найбільш актуальна конференція для інвесторів, фінансистів, підприємців та всіх, хто хоче розуміти, як зберегти і примножити капітал у турбулентні часи. Актуальна аналітика, фінансова мотивація, практичні кейси, нетворкінг та партнерство — це все ви знайдете на Invest Talk Summit.

Цьогоріч експерти обговорюватимуть найбільш важливі та гарячі теми:

Куди переміщується глобальний капітал?

Прогнози для української економіки: курс, інфляція, ВВП

Захисні активи: золото, земля, нерухомість, валюти — що обрати?

Інвестстратегії для ведмежого ринку

Хеджування ризиків: ф’ючерси та опціони для приватних інвесторів

Топ-5 ETF-фондів для будь-якої кризи

Потенціал українського ринку: ОВДП та альтернатив

Криптоактиви: раціональний підхід до волатильних інструментів

Генеральний партнер заходу — інвестиційна група ICU. ICU — незалежна інвестиційна група, що вже 15 років є найбільшим брокером в Україні з торгівлі державними облігаціями. Компанія також є лідером ринку управління активами та пенсійними накопиченнями, активно інвестує у венчурні та фінтех-проєкти.

ICU надає повний спектр фінансових послуг — від брокерських і депозитарних до управління активами та приватним капіталом.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.