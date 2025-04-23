З 1 травня ціни на квитки Invest Talk Summit зростуть: встигніть придбати вигідно! — Finance.ua

З 1 травня ціни на квитки Invest Talk Summit зростуть: встигніть придбати вигідно!
Чудові інвестиції починаються з вигідних рішень. А зараз — саме та мить, адже головна інвестиційна конференція цієї весни Invest Talk Summit вже скоро. Не пропустіть можливість придбати квиток за вигідною ціною, адже з 1 травня вартість зросте як для офлайн, так і для онлайн-участі. Не відкладайте рішення, яке може зекономити ваш бюджет.
Як отримати подвійну вигоду? Для усіх охочих відвідати захід діють спеціальні знижки у разі придбання одночасно більше, ніж одного квитка:
- купуйте два квитка — отримуйте знижку -10%,
- купуйте три — отримуйте -15%,
- а за купівлю чотирьох і більше — знижка -20%.
Запрошуйте друзів, колег та партнерів, інвестуйте у знання та отримуйте максимум від інвестиційної конференції. Учасники бойових дій можуть відвідати конференцію безкоштовно (за умови попередньої реєстрації).
Чому варто йти на Invest Talk Summit 2025?
Це найбільш актуальна конференція для інвесторів, фінансистів, підприємців та всіх, хто хоче розуміти, як зберегти і примножити капітал у турбулентні часи. Актуальна аналітика, фінансова мотивація, практичні кейси, нетворкінг та партнерство — це все ви знайдете на Invest Talk Summit.
Цьогоріч експерти обговорюватимуть найбільш важливі та гарячі теми:
- Куди переміщується глобальний капітал?
- Прогнози для української економіки: курс, інфляція, ВВП
- Захисні активи: золото, земля, нерухомість, валюти — що обрати?
- Інвестстратегії для ведмежого ринку
- Хеджування ризиків: ф’ючерси та опціони для приватних інвесторів
- Топ-5 ETF-фондів для будь-якої кризи
- Потенціал українського ринку: ОВДП та альтернатив
- Криптоактиви: раціональний підхід до волатильних інструментів
Генеральний партнер заходу — інвестиційна група ICU. ICU — незалежна інвестиційна група, що вже 15 років є найбільшим брокером в Україні з торгівлі державними облігаціями. Компанія також є лідером ринку управління активами та пенсійними накопиченнями, активно інвестує у венчурні та фінтех-проєкти.
ICU надає повний спектр фінансових послуг — від брокерських і депозитарних до управління активами та приватним капіталом.
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