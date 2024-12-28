З 1 січня роботодавці платитимуть за психіатричний огляд працівників — нові правила від МОЗ Сьогодні 21:33 — Особисті фінанси

З 1 січня роботодавці платитимуть за психіатричний огляд працівників — нові правила від МОЗ

Міністерство охорони здоровʼя посилює контроль над психіатричними оглядами з 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ у фейсбуці

У дописі відомство пояснило зміни, які передбачені Наказом № 1759 . Його положення наберуть чинності з 1 січня 2025 року.

Щоб уникнути зловживань, довідки про психіатричні огляди (попередній, періодичний та позачерговий, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин) видаватимуть лише певні медзаклади, пояснюють у МОЗ.

Йдеться про заклади охорони здоровʼя, які:

мають ліцензію за спеціальністю «Психіатрія»;

уклали договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за відповідними пакетами послуг;

працюють в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Огляди також можуть проводити ліцензовані медзаклади держструктур, як-от Міноборони, МВС, СБУ, СЗРУ, Держспецзв’язку тощо, що надають медичну допомогу.

Огляд проводитиме лише кваліфікований лікар-психіатр, зареєстрований в ЕСОЗ. Довідка буде чинною 12 місяців із дати проведення огляду.

Наразі 904 медзаклади (1517 місць надання послуг по всій Україні) законтрактовані з НСЗУ та надають амбулаторну, стаціонарну та мобільну медичну допомогу за напрямом «Психологічна і психіатрична допомога» та можуть забезпечувати проведення психіатричних оглядів відповідно до нових вимог.

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