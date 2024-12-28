З 1 січня роботодавці платитимуть за психіатричний огляд працівників — нові правила від МОЗ — Finance.ua
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З 1 січня роботодавці платитимуть за психіатричний огляд працівників — нові правила від МОЗ

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З 1 січня роботодавці платитимуть за психіатричний огляд працівників — нові правила від МОЗ
З 1 січня роботодавці платитимуть за психіатричний огляд працівників — нові правила від МОЗ
Міністерство охорони здоровʼя посилює контроль над психіатричними оглядами з 2025 року.
Про це йдеться в повідомленні МОЗ у фейсбуці.
З 1 січня роботодавці платитимуть за психіатричний огляд працівників — нові правила від МОЗ
У дописі відомство пояснило зміни, які передбачені Наказом № 1759. Його положення наберуть чинності з 1 січня 2025 року.
Щоб уникнути зловживань, довідки про психіатричні огляди (попередній, періодичний та позачерговий, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин) видаватимуть лише певні медзаклади, пояснюють у МОЗ.
Йдеться про заклади охорони здоровʼя, які:
  • мають ліцензію за спеціальністю «Психіатрія»;
  • уклали договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за відповідними пакетами послуг;
  • працюють в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).
Огляди також можуть проводити ліцензовані медзаклади держструктур, як-от Міноборони, МВС, СБУ, СЗРУ, Держспецзв’язку тощо, що надають медичну допомогу.
Огляд проводитиме лише кваліфікований лікар-психіатр, зареєстрований в ЕСОЗ. Довідка буде чинною 12 місяців із дати проведення огляду.
Наразі 904 медзаклади (1517 місць надання послуг по всій Україні) законтрактовані з НСЗУ та надають амбулаторну, стаціонарну та мобільну медичну допомогу за напрямом «Психологічна і психіатрична допомога» та можуть забезпечувати проведення психіатричних оглядів відповідно до нових вимог.
За матеріалами:
Finance.ua
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