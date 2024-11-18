З 1 січня частина бізнесу закриється через стару постанову Кабміну, — нардеп — Finance.ua
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З 1 січня частина бізнесу закриється через стару постанову Кабміну, — нардеп

Казна та Політика
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Значна частина підприємців будуть змушені припинити роботу, починаючи з 1 січня, якщо Кабмін терміново не внесе зміни до власної постанови дворічної давнини.
Про це попереджає народна депутатка, членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Вона зазначила, що постанова Кабміну від 29 липня 2022 року № 894 зобов’язує усіх підприємців (крім спрощенців І групи, виїзної торгівлі та тих, хто торгує в районі проведення воєнних (бойових) дій), забезпечити можливість безготівкових розрахунків з клієнтами, починаючи з 1 січня 2025 року.
«Податкова не забуває нагадувати про суворе дотримання цих вимог. От тільки без інтернету проведення безготівкових розрахунків неможливе. Доступ до фіксованого інтернету має не більше 60−65% населених пунктів», — пояснює Южаніна сутність проблеми.
Народна обраниця закликала терміново внести зміни до згаданої постанови уряду, аби не наражати підприємців на штрафи.
«Слід розібратися нарешті з роботою провайдерів у сільській місцевості і робити все можливе, аби інтернет там, де він був, залишався», — додала вона.
За матеріалами:
УНІАН
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