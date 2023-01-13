Yuga Labs запустить онлайн-гру із призами у вигляді NFT — Finance.ua

Yuga Labs запустить онлайн-гру із призами у вигляді NFT Сьогодні 01:36 — Криптовалюта

Yuga Labs запустить онлайн-гру із призами у вигляді NFT

Компанія Yuga Labs, що стоїть за NFT-колекцією Bored Ape Yacht Club (BAYC), оприлюднила плани із запуску гри Dookey Dash, учасники якої зможуть отримати невзаємозамінні токени за свою активність.

17 січня компанія розподілить серед власників NFT з колекцій Bored Ape Yacht Club та Mutant Ape Yacht Club токени Sewer Pass. Останні дозволять підключитись до гри Dookey Dash.

Для участі не потрібно мати вищезазначені NFT. Sewer Pass можна придбати на вторинному ринку.

Підсумки івента підіб’ють 15 лютого.

До 8 лютого гравці набиратимуть бали, які згодом обміняють на «таємничі джерела енергії», суть яких не розкривається.

У компанії зазначили, що «джерела» «розвиватимуться» протягом усього року і «готуватимуться до прийдешніх битв».

«У вас буде три тижні, щоб грати стільки разів, скільки захочеш. Гравців винагородять залежно від результатів. [...] Той, хто набрав найбільший бал, отримає ключ», — йдеться на сайті проєкту

Співзасновник компанії Уайлі Ароноу в інтерв’ю CoinDesk натякнув, що Dookey Dash є частиною ширших планів Yuga Labs щодо вдосконалення досвіду метавсесвіту Otherside. Платформа дозволить гравцям володіти землею та перетворювати NFT на ігрових персонажів.

Нагадаємо, в 2022 році торговельний оборот невзаємозамінними токенами на базі Ethereum перевищив $23,7 млрд. Пік активності припав на анонс Otherside.

Forklog За матеріалами:

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