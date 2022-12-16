Трамп випустив колекцію NFT: 45 тис. токенів розкупили за кілька годин (відео) — Finance.ua
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Трамп випустив колекцію NFT: 45 тис. токенів розкупили за кілька годин (відео)

Фінтех і Картки
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Колишній президент США Дональд Трамп випустив власну колекцію NFT-токенів Donald Trump Digital Trading Card, де він зображений в образах супергероя і ковбоя.
Серію незамінних токенів виклали на блокчейні Polygon, як рекламу Трамп випустив рекламний ролик, в якому він звертається до своїх фанатів в образі супергероя.
На момент написання матеріалу всі 45 тисяч NFT (по 99 доларів кожен) вже розкуплені. За даними аналітичної платформи Dune Analytics, в аукціоні з продажу взяли участь 12 874 криптогаманці. Більше 14% адрес взаємодіяли з NFT на блокчейні Polygon вперше, а 255 криптогаманців придбали більше 45 NFT відразу.
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