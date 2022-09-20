YouTube розширює можливості монетизації контенту — Finance.ua

YouTube розширює можливості монетизації контенту Вчора 00:17 — Технології&Авто

YouTube розширює можливості монетизації контенту

Очікується, що YouTube оголосить про додаткові можливості для творців контенту заробляти гроші на своєму відеосервісі. Таким чином компанія сподівається зберегти своє панування і отримати перевагу над конкурентами, зокрема TikTok.

Про це повідомляє The New York Times.

Компанія, що належить Google, планує дозволити більшій кількості творців відео заробляти гроші на платформі, зменшивши бар’єри для входу до своєї партнерської програми. Очікується, що YouTube зробить відповідне оголошення на заході у вівторок, 20 вересня.

«Це найбільше розширення, яке ми зробили за кілька років, створивши нові способи для авторів приєднатися до програми», — сказав Амджад Ханіф, віцепрезидент з управління продуктами YouTube.

За старими правилами YouTube творці контенту заробляли гроші тільки в тому випадку, якщо аудиторія дивилася їхнє відео щонайменше 4000 годин, і у них було щонайменше 1000 підписників.

Тепер YouTube розміщуватиме рекламу в Shorts — коротких вертикально орієнтованих відеороликах. За словами одного із джерел, компанія планує виплачувати творцям 45% рекламних грошей. Творці YouTube-контенту традиційно отримують 55% грошей від реклами, яка відтворюється до та під час їхнього відео.

YouTube дозволить творцям використовувати популярні пісні у коротких та довгих відеороликах, що зробить його контент більш схожим на контент TikTok. А творці YouTube матимуть змогу заробляти гроші на відео. Раніше дохід йшов правовласникам музики.

Материнська компанія YouTube, Google, зіткнулася з пильною увагою з боку регулюючих органів, які звинуватили її в антиконкурентній практиці та висловили стурбованість з приводу домінування Google у деяких галузях продукції.

Компанія, своєю чергою, розповідала про економічні вигоди, які вона приносить малому бізнесу та звичайним людям. У YouTube заявили, що у 2021 році компанія внесла $25 млрд в економіку США, створила еквівалент 425 000 робочих місць з повною зайнятістю та допомогла 85% творців YouTube з малим бізнесом розширити свої компанії.

YouTube став найпопулярнішим сайтом у мережі для перегляду відео частково тому, що за останні 15 років він платив деяким зі своїх творців, спонукаючи людей продовжувати створювати контент для платформи.

Але завдяки танцювальним відео та любові до покоління Z TikTok створив нову конкуренцію YouTube. Щоб конкурувати з TikTok, що належить китайцям, YouTube у 2020 році запустив Shorts. У червні YouTube повідомив, що Shorts залучає близько 1,5 млрд людей щомісяця.

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