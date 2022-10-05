Єврозона не зможе уникнути рецесії — Finance.ua

Єврозона не зможе уникнути рецесії Вчора 21:34 — Світ

Єврозона не зможе уникнути рецесії

Стрімке падіння ділової активності в єврозоні минулого місяця знижує сподівання, що ЄС уникне рецесії.

Остаточний зведений індекс менеджерів із закупівель S&P Global для єврозони, який вважається хорошим показником економічного здоров’я, у вересні впав до 20-місячного мінімуму у 48,1 з 48,9 у серпні.

«Усе, що нижче 50, вказує на скорочення», — пояснює агентство.

«Опитування вказує не тільки на погіршення економічного спаду, але й на погіршення інфляційної картини», — підкреслює Reuters.

Індекс PMI цін на сировину підскочив до 77,1 з 72,3.

При цьому, як пише Reuters, зростання цін, особливо витрат на енергоносії, разом із похмурою економічною перспективою змусили споживачів насторожитися.

«Зростаюча інфляція, пов’язана з енергетичною кризою та війною в Україні, знищує попит у той самий час, коли бізнес-довіра падає до рівнів, яких не було з часів боргової кризи в регіоні в 2012 році, за винятком карантину через пандемію», — кажуть аналітики.

Минулого місяця ЄЦБ підвищив свої ключові процентні ставки на безпрецедентні 75 базисних пунктів і пообіцяв подальше підвищення, віддаючи пріоритет боротьбі з інфляцією, навіть якщо блок, ймовірно, прямує до зимової рецесії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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