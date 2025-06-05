Євросюз починає роботу над поверненням українців додому — Finance.ua

Євросюз починає роботу над поверненням українців додому Сьогодні 08:33

Євросюз починає роботу над поверненням українців додому

У Європейському Союзі почали розробку плану повернення українців додому після завершення війни.

Наразі в країнах блоку проживає близько 4,3 млн громадян України, більшість з яких знайшли прихисток у Польщі, Німеччині та Чехії.

Про це пише Politico.

Як стало відомо з джерел видання у Брюсселі, Єврокомісія сьогодні представить нову ініціативу щодо «обережного та контрольованого» повернення.

Про що йдеться

Йдеться про створення «центрів єдності» в країнах ЄС — вони мають допомагати українцям з консультаціями, мовними курсами та питаннями працевлаштування — як у Європі, так і в Україні. Перші такі хаби з’являться в Німеччині та Іспанії.

У Брюсселі наголошують — хаотичний масовий від’їзд може створити тиск як на саму Україну, так і на європейські економіки, які адаптували значну кількість людей.

«Більше за все Україні потрібні її люди», — заявив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер. Разом із віце-прем'єр-міністром Олексієм Чернишовим він презентує дорожню карту плану.

Також очікується, що режим тимчасового захисту для українців продовжать ще на 12 місяців — до березня 2027 року. Особливий підхід буде запропоновано для вразливих категорій — зокрема, для вагітних жінок, хворих і батьків з дітьми шкільного віку.

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