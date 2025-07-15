Євросоюз затвердив список мит на американські товари — Finance.ua

Євросоюз затвердив список мит на американські товари Сьогодні 14:21

Євросоюз затвердив список мит на американські товари

Європейський Союз завершив роботу над другим списком контрзаходів проти американських товарів на суму 72 мільярди євро (84 мільярди доларів), включаючи літаки, автомобілі та бурбон компанії Boeing Co. Про це говориться у повідомленні ЄС, пише Bloomberg

Коли запровадять

Ці мита впровадять у тому разі, якщо ЄС таки вирішить вжити заходів у відповідь на тарифну політику Дональда Трампа, повідомляє агентство.

Додаткові мита також буде запроваджено на машинобудівну продукцію, хімікати і пластмаси, медичні прилади, електрообладнання, вина і сільськогосподарські товари.

Спочатку список стосувався американських товарів на загальну суму 95 млрд євро, але його було скорочено після консультацій із компаніями та державами-членами ЄС.

У понеділок Трамп заявив, що він як і раніше відкритий до нових торгових переговорів з ЄС після того, як на вихідних оголосив про введення 30% мита на імпорт з ЄС, яке почне діяти з 1 серпня, якщо обидві сторони не зможуть домовитися про кращу угоду.

«Глава торгового представництва ЄС Марош Шефчович планував поговорити з міністром торгівлі США Говардом Лутніком пізно ввечері в понеділок, оскільки він наполягає на врегулюванні, яке, на думку ЄС, має бути взаємовигідним для обох сторін», — говориться у повідомленні.

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