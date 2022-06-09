Євросоюз виділив додаткову допомогу Україні — Finance.ua

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Євросоюз виділив додаткову допомогу Україні

Вчора 15:42Казна та Політика
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Євросоюз виділив додаткову допомогу УкраїніЄвросоюз виділив додаткову допомогу Україні
Європейський союз виділив 205 мільйонів євро як гуманітарну допомогу для України. Таким чином, загальний обсяг фінансування гуманітарної допомоги ЄС і вартість негрошової допомоги у відповідь на незаконне вторгнення росії в Україну становить понад 700 млн євро.
Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.
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На додаток до фінансової гуманітарної допомоги ЄС мобілізував всі можливі ресурси для надання допомоги Україні. Так, всі 27 держав-членів, а також Туреччина, Норвегія і Північна Македонія надали понад 38 тисяч тонн допомоги, включаючи аптечки, продукти харчування, захисний одяг, а також стратегічне обладнання, таке як пожежні машини, мобільні госпіталі та енергоносії.
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Крім того, ЄС мобілізував свій аварійний резерв RescEU для доставки ключового медичного обладнання, щоб допомогти переправити українських пацієнтів, які потребують термінової медичної допомоги в лікарні Європи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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