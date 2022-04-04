Євросоюз виділить до 17 млрд євро країнам ЄС, що примають українських біженців — Finance.ua

Євросоюз виділить до 17 млрд євро країнам ЄС, що примають українських біженців

Вчора 16:43 — Казна та Політика

Рада ЄС затвердила законодавчі зміни, які дозволяють державам-членам Євросоюзу переорієнтувати до 17 млрд євро з європейських фондів на підтримку біженців з України.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС , опублікованому 4 квітня.

«Швидка зміна законодавства щодо фондів ЄС свідчить про солідарність, яку Європейський Союз продовжує підтверджувати стосовно біженців з України, а також стосовно держав-членів, які їх приймають, особливо країн, які мають спільний кордон з Україною», — йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, законодавчі зміни дозволять державам-членам ЄС мати достатньо ресурсів для забезпечення потреб біженців у житлі, освіті та охороні здоров’я.

Як повідомлялося, за даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення рф Україну залишили понад 4 млн осіб.

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