Євросоюз відкрив для постачань пального в Україну спеціальні коридори — Шмигаль — Finance.ua
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Євросоюз відкрив для постачань пального в Україну спеціальні коридори — Шмигаль

Вчора 16:42Енергетика
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Необхідно зробити все для того, щоб люди мали пальне, а на ринку не було зловживань.
Як передає Урядовий портал, на цьому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив під час онлайн-зустрічі з представниками паливного бізнесу щодо забезпечення внутрішнього ринку пальним.
«Євросоюз запровадив для України так звані коридори солідарності. Подібний інструмент працював під час пандемії всередині Європи, коли розвозили вакцини й медикаменти. Влада робить і готова робити все необхідне, щоб дати бізнесу можливість завозити пальне в країну. На пунктах пропуску автомобільному й залізничному транспорту із пальним надається абсолютний пріоритет. Ми також ведемо перемовини й щодо інших шляхів постачання, щоб розширити наші логістичні можливості», — відзначив Шмигаль.
Він підкреслив, що через знищення російським агресором нафтопереробної інфраструктури та нафтосховищ в Україні виник дефіцит пального. Влада в особі Кабінету Міністрів, усіх центральних органів виконавчої влади, митниці й прикордонної служби повністю сприяє й допомагає бізнесу, щоб подолати цю кризу на ринку пального. Зокрема, держава вже знизила ПДВ з 20% до 7% на бензин, дизельне пальне та скраплений газ і погодила нульову ставку акцизу на ці позиції.
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Також прем’єр повідомив, що зі свого боку особисто мав перемовини щодо лібералізації логістичних шляхів із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Як зазначили в Державній прикордонній службі, автомобільний транспорт із пальним проходить кордон з українського боку без черг. Учасники ринку також констатували, що затримок у проходженні кордону немає.
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За матеріалами: Укрінформ
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