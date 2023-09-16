Європротокол для ДТП: що це та як використати — Finance.ua

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Європротокол для ДТП: що це та як використати

Особисті фінанси
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Європротокол для ДТП: що це та як використати
Європротокол для ДТП: що це та як використати
Європротокол — це паперовий або електронний бланк для оформлення дорожньо-транспортної пригоди водіями самостійно. Задля цього не потрібно викликати представників правоохоронних органів.
Детальніше про те, як працює Європротокол та коли ним можна скористатися, розповіли у Національній поліції України.
Європротокол можна використовувати, якщо:
  • відсутні травмовані чи загиблі;
  • не завдано матеріальної шкоди третім особам;
  • учасники ДТП мають дійсні поліси обов’язкового страхування;
  • між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
  • водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;
  • сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 гривень.
Скласти європротокол можна за допомогою онлайн-системи або ж на паперовому бланку.
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Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. А дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ.
Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням.
Переваги користування європротоколом:
  • не потрібно інформувати та очікувати патрульних;
  • можливість залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу;
  • водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається;
  • економія власного часу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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