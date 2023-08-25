Експерти назвали авто, які занадто дорого відновлювати після ДТП — Finance.ua

Експерти назвали авто, які занадто дорого відновлювати після ДТП Вчора 23:13 — Технології&Авто

Експерти назвали авто, які занадто дорого відновлювати після ДТП

Жорсткіші аварії на дорогах можуть призвести до ситуації, коли автомобіль стає економічно неефективним для відновлення. Експерти, які аналізували страхові випадки по каско, визначили ряд моделей автомобілів, які найчастіше потрапляють в так звані «тотальні» ДТП, коли страховики визнають повну загибель автомобіля.

Лідери за кількістю тотальних аварій

Було виявлено, що найчастіше потрапляють в тотальні аварії наступні моделі:

Porsche Cayenne — 8% BMW 5-й серії — 5% Porsche Macan — 4% Daewoo Nexia — 3% Chery Tiggo — 3%

Відзначено, що це переважно дороговартісні, потужні моделі, які власники часто купують, щоб «відчути швидкість». Водночас деякі з них часто не дотримуються правил дорожнього руху.

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Було з’ясовано, що 60% водіїв, які потрапили в тотальні аварії з цими моделями, були віком від 18 до 35 років. Це може свідчити про необхідність додаткової освіти та тренувань для молодих водіїв.

Також було проведено зональний аналіз, за яким 55% тотальних ДТП відбулися на автомагістралі. Це вказує на те, що велика швидкість є ключовим фактором в цих випадках.

Вартість ремонту в порівнянні з вартістю автомобіля

Для деяких моделей, таких як Porsche Cayenne, вартість ремонту після тотального ДТП може досягати 70−80% від вартості нового автомобіля. Це робить відновлення практично недоцільним.

Ці дані додають глибини аналізу і допомагають краще зрозуміти проблему тотальних аварій в контексті сучасного автомобільного ринку та дорожнього руху.

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