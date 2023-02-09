Європейський депозитарій не приймає російські рублі для розрахунків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європейський депозитарій не приймає російські рублі для розрахунків

Фондовий ринок
10
Європейський депозитарій не приймає російські рублі для розрахунків
Європейський депозитарій не приймає російські рублі для розрахунків
Європейський депозитарій Euroclear відмовився приймати російський рубль у якості валюти для розрахунків та заблокував свій кореспондентський рахунок у російському ІНГ банк Євразія (підрозділ ING Group), який обслуговував ці операції.
Як повідомила пресслужба Euroclear, усі рублеві залишки на рахунках клієнтів будуть конвертовані у євро 8 лютого.
Зокрема, депозитарій більше не прийматиме доручення на переказ коштів у рублях, а також будь-які рублеві платежі, включаючи доходи за цінними паперами та кошти від їх погашення.
При цьому російська валюта не прийматиметься не лише на рахунок в ІНГ банк Євразія, а й на інші рублеві кореспондентські рахунки, відкриті Euroclear.
Як повідомлялося, у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну найбільші європейські депозитарії Euroclear і Clearstream заблокували рахунки російського депозитарію НРД, через що частина паперів російських інвесторів виявилася замороженою. За даними банку росії, сума заблокованих цінних паперів, що належать російським резидентам, становить близько 6 трлн рублів ($83,61 млрд).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.