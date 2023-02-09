Європейський депозитарій не приймає російські рублі для розрахунків — Finance.ua

Європейський депозитарій не приймає російські рублі для розрахунків
Європейський депозитарій Euroclear відмовився приймати російський рубль у якості валюти для розрахунків та заблокував свій кореспондентський рахунок у російському ІНГ банк Євразія (підрозділ ING Group), який обслуговував ці операції.
Як повідомила пресслужба Euroclear, усі рублеві залишки на рахунках клієнтів будуть конвертовані у євро 8 лютого.
Зокрема, депозитарій більше не прийматиме доручення на переказ коштів у рублях, а також будь-які рублеві платежі, включаючи доходи за цінними паперами та кошти від їх погашення.
При цьому російська валюта не прийматиметься не лише на рахунок в ІНГ банк Євразія, а й на інші рублеві кореспондентські рахунки, відкриті Euroclear.
Як повідомлялося, у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну найбільші європейські депозитарії Euroclear і Clearstream заблокували рахунки російського депозитарію НРД, через що частина паперів російських інвесторів виявилася замороженою. За даними банку росії, сума заблокованих цінних паперів, що належать російським резидентам, становить близько 6 трлн рублів ($83,61 млрд).
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