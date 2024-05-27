Європейський центробанк знизить процентні ставки з їх історичних максимумів — Finance.ua

Європейський центробанк знизить процентні ставки з їх історичних максимумів Сьогодні 15:45

Європейський центробанк знизить процентні ставки з їх історичних максимумів

Європейський центральний банк надіслав чіткий сигнал, що наступного тижня він знизить процентні ставки з їх історичних максимумів.

Про це пише газета Financial Times.

ЄЦБ, який критикували за те, що він був одним з останніх, хто підвищив ставки після найбільшого сплеску інфляції три роки тому, тепер майже напевно стане одним з перших великих центральних банків, які знизять ставки.

Про це головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн заявив в інтерв'ю Financial Times напередодні знакового засідання банку, яке відбудеться 6 червня: «Якщо не буде великих сюрпризів, на даний момент ми бачимо достатньо причин, щоб зняти верхній рівень обмежень».

Інвестори роблять великі ставки на те, що ЄЦБ знизить свою базову депозитну ставку на чверть відсоткового пункту з її рекордного максимуму в 4% на засіданні наступного тижня після того, як інфляція в єврозоні впала до рівня, близького до цільового показника в 2%, встановленого банком.

Економічна Правда За матеріалами:

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