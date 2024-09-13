Європейський центробанк вдруге знизив ключові ставки — Finance.ua
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Європейський центробанк вдруге знизив ключові ставки

Фондовий ринок
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Європейський центральний банк знизив відсоткові ставки: базову знизили до 3,65%, маржинальну кредитну ставку — до 3,9%, за депозитами — 3,5%.
Про це йдеться у пресрелізі ЄЦБ.
Зокрема, ставка за депозитами знижена на 0,25%, до рівня 3,5%. Рішення збіглися з очікуваннями аналітиків.
Базова процентна ставка опустилася до рівня 3,65%, маржинальна кредитна ставка тепер становить 3,9%, а ставка за депозитами — 3,5%.
Зазначені зміни наберуть чинності 18 вересня.
Нагадаємо: Європейський центральний банк (ЄЦБ) вперше з 2019 року знизив ключові ставки на 0,25%: за депозитами — до 3,75%, базову процентну ставку — до 4,25%, маржинальну кредитну ставку — до 4,5%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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