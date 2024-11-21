Європейський центробанк попередив інвесторів про «бульбашку» в ШІ-акціях — Finance.ua

Європейський центробанк попередив інвесторів про «бульбашку» в ШІ-акціях Сьогодні 18:33 — Фондовий ринок

Європейський центральний банк (ЄЦБ) попередив про «бульбашку» в акціях, повʼязаних зі штучним інтелектом, яка може раптово луснути, якщо очікування інвесторів не виправдаються.

Про це йшлося на піврічному огляді фінансової стабільності ЄЦБ 20 листопада, повідомляє Reuters.

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Фондовий ринок, особливо у США, дедалі більше залежить від кількох компаній, які вважаються бенефіціарами буму ШІ, зазначив центробанк.

На думку ЄЦБ, концентрація серед кількох великих фірм викликає занепокоєння з приводу можливості «бульбашки ШІ-активів».

У контексті глибоко інтегрованих світових ринків акцій це вказує на ризик «несприятливих глобальних наслідків, якщо очікування щодо доходів цих компаній не виправдаються».

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ЄЦБ зазначив, що інвестори вимагають низьку премію за володіння акціями та облігаціями, тоді як фонди скоротили свої грошові резерви.

«З урахуванням відносно низької частки ліквідних активів і значних невідповідностей у ліквідності в деяких типах відкритих інвестиційних фондів дефіцит коштів може призвести до вимушеного продажу активів, що може посилити коригування цін на активи в бік зниження», — заявив центробанк.

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