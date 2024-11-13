Alibaba презентував новий ШІ-інструмент для малого бізнесу в Європі та Америці — Finance.ua
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Alibaba презентував новий ШІ-інструмент для малого бізнесу в Європі та Америці

Технології&Авто
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Alibaba презентував новий ШІ-інструмент для малого бізнесу в Європі та Америці
Alibaba презентував новий ШІ-інструмент для малого бізнесу в Європі та Америці
Китайський гігант електронної комерції Alibaba 11 листопада презентував Accio — новий інструмент на основі штучного інтелекту. Використовуючи технології, подібні до ChatGPT, цей продукт допомагає малому бізнесу в Європі та Америці знаходити постачальників.
Про це пише CNBC.
Інструмент побудований на основі генеративного ШІ від Tongyi Qianwen — великої мовної моделі Alibaba. Він використовує дані 50 млн бізнесів з платформи Alibaba International та охоплює понад 1 млрд товарів більш ніж на 100 ринках.
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Асистент Accio покликаний спростити міжнародні оптові транзакції на Alibaba.com за допомогою автоматизації традиційно складних та трудомістких операцій, ідеться в заяві компанії.
За допомогою тексту або зображень Accio може знаходити товари, аналізувати їхню популярність серед споживачів та прогнозувати прибутковість.
Завдяки Accio бізнес може обговорювати деталі закупівель безпосередньо з постачальниками, що робить процес пошуку більш ефективним, зазначають розробники.
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Перші тести показали зростання бажання компаній здійснювати операції з його використанням на 40% порівняно із традиційними пошуковими системами, розповів президент Alibaba.com та віцепрезидент Alibaba International Чжан Куо.
Вебінтерфейс інструменту зараз доступний англійською, німецькою, французькою, португальською та іспанською мовами.
За матеріалами:
Forbes.ua
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