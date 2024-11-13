Alibaba презентував новий ШІ-інструмент для малого бізнесу в Європі та Америці — Finance.ua

Alibaba презентував новий ШІ-інструмент для малого бізнесу в Європі та Америці Вчора 23:24 — Технології&Авто

Alibaba презентував новий ШІ-інструмент для малого бізнесу в Європі та Америці

Китайський гігант електронної комерції Alibaba 11 листопада презентував Accio — новий інструмент на основі штучного інтелекту. Використовуючи технології, подібні до ChatGPT, цей продукт допомагає малому бізнесу в Європі та Америці знаходити постачальників.

Про це пише CNBC.

Інструмент побудований на основі генеративного ШІ від Tongyi Qianwen — великої мовної моделі Alibaba. Він використовує дані 50 млн бізнесів з платформи Alibaba International та охоплює понад 1 млрд товарів більш ніж на 100 ринках.

Читайте також Alibaba протестує використання ракет для доставки посилок за годину в будь-яку точку світу

Асистент Accio покликаний спростити міжнародні оптові транзакції на Alibaba.com за допомогою автоматизації традиційно складних та трудомістких операцій, ідеться в заяві компанії.

За допомогою тексту або зображень Accio може знаходити товари, аналізувати їхню популярність серед споживачів та прогнозувати прибутковість.

Завдяки Accio бізнес може обговорювати деталі закупівель безпосередньо з постачальниками, що робить процес пошуку більш ефективним, зазначають розробники.

Читайте також Alibaba представила нейромережу EMO

Перші тести показали зростання бажання компаній здійснювати операції з його використанням на 40% порівняно із традиційними пошуковими системами, розповів президент Alibaba.com та віцепрезидент Alibaba International Чжан Куо.

Вебінтерфейс інструменту зараз доступний англійською, німецькою, французькою, португальською та іспанською мовами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.