Alibaba представила нейромережу EMO — Finance.ua

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Alibaba представила нейромережу EMO

Технології&Авто
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Alibaba представила нейромережу EMO
Alibaba представила нейромережу EMO
Інститут інтелектуальних обчислень Alibaba випустив нову систему штучного інтелекту EMO (Emote Portrait Alive) для анімації статичних зображень людей.
Про це повідомляє VentureBeat.
Система, розроблена дослідниками, може анімувати статичні зображення, надаючи їм реалістичну міміку та рухи голови, які точно відповідають емоційним відтінкам звукового супроводу.
Відмінність EMO від традиційних методів полягає у прямому перетворенні звуку в відеоряд, що дозволяє системі передавати нюанси мови та особливості особистості без необхідності у проміжних 3D-моделях.
Дослідники повідомляють, що EMO перевершує існуючі методи за показниками якості відео та збереженням ідентичності. Однак існує потенційна проблема зловживання цією технологією задля створення дипфейків.
За матеріалами:
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