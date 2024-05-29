Європейський бізнес дав прогноз щодо відносин з Китаєм — Finance.ua

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Європейський бізнес дав прогноз щодо відносин з Китаєм

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Європейський бізнес дав прогноз щодо відносин з Китаєм
Європейський бізнес дав прогноз щодо відносин з Китаєм
Більшість європейських бізнес-лідерів заявили, що відносини континенту з Китаєм, який зміцнює співпрацю з рф, ймовірно, погіршаться протягом наступних кількох років, оскільки проблеми з торгівлею та геополітичний клімат спричиняють напруженість.
Про це пише Bloomberg з посиланням на опитування, проведене European Round Table for Industry and Conference Board.
Зокрема, близько 54% ​​керівників очікують, що відносини між Європою та Китаєм погіршаться протягом наступних трьох років, тоді як лише 7% вважають, що вони покращаться.
Зазначається, що керівники компаній у Європі назвали американсько-китайські відносини, зниження ризиків і надлишок промислових потужностей як головні точки тертя.
Загалом генеральні директори були більш оптимістичними щодо бізнес-середовища, ніж шість місяців тому, завдяки покращенню настроїв щодо економічних умов. Проте найбільше позитиву принесли бізнес-перспективи компаній за межами Європи.
«Керівники з оптимізмом дивляться на інвестиції та працевлаштування своїх компаній за межами Європи, але в Європі очікування набагато менш радісні», — сказав виконавчий директор бельгійської хімічної компанії Syensqo SA та голова Комітету з конкурентоспроможності та інновацій ERT Ільхам Кадрі.
Опитування проводилося з 3 по 25 квітня серед 57 учасників ERT.

Європейську турне Сі Цзіньпіна

У травні президент Китаю Сі Цзіньпін відвідав низку європейських країн. Однак після турне відносини між Китаєм і ЄС не стали кращими. Візити до Сербії та Угорщини після Франції ілюструють бажання вбити клин між європейцями, щоб запобігти будь-якому консенсусу на користь більш жорсткої позиції щодо Пекіна. Водночас Белград і Будапешт приймають Сі, що дає їм ще одну дипломатичну опору на тлі тиску з боку ЄС, спрямованого проти їхніх теплих зв’язків з росією.
Коньяк Макрона — єдине, що пройшло вдало на зустрічі з Сі Цзіньпіном. На відміну від спиртних напоїв президента Франції, пропозиції китайського лідера можуть виявитися не настільки вдалими.
За матеріалами:
УНІАН
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