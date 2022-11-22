Європейські трейдери поспішають закупити дизельне паливо з рф до ембарго — Finance.ua

Європейські трейдери поспішають закупити дизельне паливо з рф до ембарго Сьогодні 03:44 — Енергетика

Європейські трейдери поспішають закупити дизельне паливо з рф до ембарго

З наближенням заборони на імпорт до ЄС російського дизельного палива європейські трейдери поспіхом намагаються закупити якомога більше дизеля.

Про це пише Reuters

«Європейські трейдери поспішають заповнити баки у регіоні російським дизелем до того, як у лютому набуде чинності ембарго ЄС, оскільки альтернативні ресурси залишаються обмеженими», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що відвантаження російського дизпалива для регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен між 1 та 12 листопада зросло до 215 000 барелів на день, що на 126% більше, ніж у жовтні.

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«Хоча залежність Європи від російського пального зменшилася із понад 50%, як було до вторгнення москви до України у лютому, росія досі є найбільшим постачальником дизельного палива для континенту», — стверджує Reuters.

За словами експертів, дизельне паливо, яке країни ЄС імпортуватимуть після заборони російського, походитиме переважно із США, а також країн Близького сходу та Індії.

Нагадаємо: у рамках чинних санкцій, у лютому ЄС заборонить імпортувати російські нафтопродукти, а в грудні — сиру нафту.

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