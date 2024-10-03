«Укренерго» відновило лінію енергопостачання на окуповану Запорізьку АЕС — Finance.ua

«Укренерго» відновило лінію енергопостачання на окуповану Запорізьку АЕС
НЕК «Укренерго» відновила живлення окупованої Запорізької атомної електростанції, відремонтувавши повітряну лінію 330 кВ, яка була пошкоджена 1 жовтня після російського обстрілу.
Про це повідомило «Укренерго».
«Ремонтні бригади більше доби чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення», — йдеться в повідомленні.
Через постійні обстріли з боку окупантів отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки 2 жовтня.
Наразі, як зазначили в компанії, окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.
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