«Укренерго» відновило лінію енергопостачання на окуповану Запорізьку АЕС — Finance.ua
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«Укренерго» відновило лінію енергопостачання на окуповану Запорізьку АЕС

Енергетика
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НЕК «Укренерго» відновила живлення окупованої Запорізької атомної електростанції, відремонтувавши повітряну лінію 330 кВ, яка була пошкоджена 1 жовтня після російського обстрілу.
Про це повідомило «Укренерго».
«Ремонтні бригади більше доби чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення», — йдеться в повідомленні.
Через постійні обстріли з боку окупантів отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки 2 жовтня.
Наразі, як зазначили в компанії, окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.
За матеріалами:
Економічна Правда
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