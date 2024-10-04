НКРЕКП видала перші гарантії походження е/е, виробленої з ВДЕ — Finance.ua

НКРЕКП видала перші гарантії походження е/е, виробленої з ВДЕ Сьогодні 12:45 — Енергетика

НКРЕКП видала перші гарантії походження е/е, виробленої з ВДЕ

З 16 серпня 2024 року розпочалося внесення даних до реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Станом на початок жовтня 2024 року в Реєстрі ГП створено понад 900 облікових записів.

Про це повідомила пресслужба комісії.

Згідно з Порядком видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, адміністратор комерційного обліку завантажив до Реєстру ГП сертифіковані дані з установок, зареєстрованих у реєстрі гарантій походження.

«Звертаємо увагу, що сертифіковані дані комерційного обліку були завантажені лише для генеруючих установок, інформація щодо яких відповідає вимогам пунктів 22 та 23 Порядку і облікові записи яких були створені у серпні 2024 року», — наголосили в НКРЕКП.

Таким чином регулятор видав для ПрАТ «Укргідроенерго» перші гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на загальний обсяг 96 441 МВт·год.

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