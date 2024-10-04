НКРЕКП видала перші гарантії походження е/е, виробленої з ВДЕ — Finance.ua
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НКРЕКП видала перші гарантії походження е/е, виробленої з ВДЕ

Енергетика
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НКРЕКП видала перші гарантії походження е/е, виробленої з ВДЕ
НКРЕКП видала перші гарантії походження е/е, виробленої з ВДЕ
З 16 серпня 2024 року розпочалося внесення даних до реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Станом на початок жовтня 2024 року в Реєстрі ГП створено понад 900 облікових записів.
Про це повідомила пресслужба комісії.
Згідно з Порядком видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, адміністратор комерційного обліку завантажив до Реєстру ГП сертифіковані дані з установок, зареєстрованих у реєстрі гарантій походження.
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«Звертаємо увагу, що сертифіковані дані комерційного обліку були завантажені лише для генеруючих установок, інформація щодо яких відповідає вимогам пунктів 22 та 23 Порядку і облікові записи яких були створені у серпні 2024 року», — наголосили в НКРЕКП.
Таким чином регулятор видав для ПрАТ «Укргідроенерго» перші гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на загальний обсяг 96 441 МВт·год.
За матеріалами:
Finance.ua
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