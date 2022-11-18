У російських банків дефіцит валюти на тлі санкцій — Finance.ua

У російських банків дефіцит валюти на тлі санкцій Сьогодні 11:13 — Світ

У російських банків дефіцит валюти на тлі санкцій

У жовтні на внутрішньому ринку рф виник дефіцит валютної ліквідності. Це відбулося після того, як у окремих російських банків під впливом санкційних ризиків та відтоку валютних депозитів суттєво скоротилися залишки на кореспондентських рахунках у іноземній валюті.

Про це йдеться в Огляді ризиків фінансових ринків, який підготував Департамент фінансової стабільності Банку росії, пише російська редакція Forbes.

За підрахунками ЦБ рф у жовтні у російських банків значно зменшилися на кореспондентських рахунках залишки у валютах країн, що доєдналися до санкцій проти рф. У першій половині жовтня фізичні та юридичні особи забрали з рахунків $9,4 млрд.

При цьому відтік валюти з банківських рахунків у жовтні збігся з одночасним збільшенням попиту на валютну ліквідність та зниженням пропозиції валюти на тлі побоювань нових санкцій, які у жорсткому варіанті могли призвести до заморожування коштів клієнтів у НКЦ та припинення торгів доларом та євро на московській біржі.

Поєднання цих факторів призвело до дефіциту валютної ліквідності на внутрішньому ринку, йдеться у огляді. ЦБ рф запевняє, що ситуація нормалізувалася до кінця жовтня, коли на ринок почала надходити валюта, а санкційні ризики не реалізувалися.

Банк росії зауважує, що загалом на валютному ринку змінюється структура пропозиції на користь валют «дружніх» до рф країн, насамперед юаня. На біржі частка торгів «дружніми» валютами наприкінці жовтня становила 31% всього обсягу торгів. Частка торгівлі парою долар-рубль зменшилася до 42%, це мінімум з початку року. Це пов’язано з більш дорогим залученням доларів і євро через низькі доступні обсяги, зазначено в огляді.

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