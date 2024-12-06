Європейські підприємства готуються до нового шоку через високі ціни на газ цієї зими — Finance.ua

Європейські підприємства готуються до нового шоку через високі ціни на газ цієї зими Сьогодні 12:34

Європейські промислові підприємства, які вже стикаються з труднощами, готуються до нового шоку через високі ціни на газ цієї зими.

Про це пише агентство Reuters.

Це занепокоєння викликано вичерпанням запасів у холодну погоду, посиленням конкуренції з Азією за скраплений природний газ (СПГ) та ризиком зменшення постачання з росії.

Після енергетичної кризи 2022 року, коли ціни на газ досягли майже 350 євро за мегават-годину (МВт-год), десятки компаній по всій Європі закрили заводи, скоротили виробництво та зменшили кількість робочих місць. Високі ціни на газ підірвали їхню конкурентоспроможність.

Наразі багато підприємств підтримують низький рівень споживання газу та обмежують виробничу активність, що негативно впливає на і без того повільне економічне зростання Європи. Попит на газ у ЄС на 17% нижчий за середній рівень за п’ять років до пандемії.

Тим часом, ціни на газ у Європі досягли найвищого рівня за останній рік, і аналітики прогнозують подальше зростання. «Нас турбує, що ми знижуємо пильність через те, що ціни на енергоносії зараз нижчі, ніж у 2022 році», — сказав Свеїн Торе Холсетер, генеральний директор компанії з виробництва добрив Yara.

«Варто пам’ятати, що ціни все ще значно вищі, ніж у таких ключових регіонах, як США, Близький Схід чи росія.»

Додаткову нервозність спричинила перспектива закінчення угоди щодо транзиту російського газу через Україну наприкінці року, що спонукало покупців до активного укладання угод.

Франсіско Бланч, керівник відділу досліджень товарів і деривативів у Bank of America, прогнозує, що ціни на газ у ЄС можуть зрости до 70 євро/МВт-год у наступному році, порівняно з приблизно 50 євро/МВт-год зараз.

Для порівняння, середня ціна на газ у ЄС за п’ять років до пандемії становила 17,58 євро/МВт-год, згідно з даними LSEG.

Економічна Правда За матеріалами:

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